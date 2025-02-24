Adana'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı

Olay, Tufanpaşa Mahallesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. K.Ş., henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından şüpheli kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla önce Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA