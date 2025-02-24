Alkollü Sürücü Polisleri Çileden Çıkardı: 'Dayım Kullanıyordu' Savunması Pes Dedirtti

Eskişehir'de bir sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Alkollü sürücü, önce 3 araca çarptı ardından polis ekiplerini dakikalarca uğraştırdı. "Ben kullanmadım, dayım kullanıyordu" diyen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Alkollü Sürücü Polisleri Çileden Çıkardı: 'Dayım Kullanıyordu' Savunması Pes Dedirtti

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yaşanan olayda, 2.50 promil alkollü olduğu tespit edilen T.K., direksiyon başında adeta faciaya davetiye çıkardı. Aracıyla park halindeki üç araca çarpan sürücü, hız kesmeden yoluna devam etti. Son durağı ise bir elektrik panosu oldu. Kapısı panoya sıkışınca araçtan çıkamayan T.K., polislerin yardımıyla kurtarıldı.

Alkollü Sürücü Polisleri Çileden Çıkardı: 'Dayım Kullanıyordu' Savunması Pes Dedirtti - Resim : 1

'DAYIM KULLANIYORDU'

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından işlemleri yapılmak istenen T.K., alkolmetreye üflememek için dakikalarca direndi. Direksiyon başında yakalanmasına rağmen kendisini savunmaya çalışan alkollü sürücü, önce "Ben kullanmadım, dayım kullanıyordu" dedi, sonra "Araba park halindeydi" diyerek çelişkili ifadeler verdi.

T.K., bir ara polis otosuna binmeye çalışarak olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak ekiplerin müdahalesiyle engellendi.

Alkollü Sürücü Polisleri Çileden Çıkardı: 'Dayım Kullanıyordu' Savunması Pes Dedirtti - Resim : 2

EHLİYETE EL KONULDU

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri, 2.50 promil alkollü olan T.K.’ya toplamda 9 bin 267 TL para cezası kesti ve ehliyetine el koydu. Aracın ön kısmında bulunan alkol kutuları dikkat çekerken, kazaya karışan hasarlı araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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