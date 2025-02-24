Düğün Magandası Yakalandı: Böyle Olacağını Tahmin Etmedim

Ataşehir’de gerçekleşen bir düğün eğlencesine silah sesleri karıştı. anların sosyal medyada paylaşılması üzerine ekipler harekete geçti. Şüpheli ifadesinde, "Böyle olacağını tahmin etmedim" dedi.

Düğün Magandası Yakalandı: Böyle Olacağını Tahmin Etmedim

Ataşehir’de bir düğün eğlencesi, tehlikeli anlara sahne oldu. Düğün sırasında pompalı tüfekle havaya ateş açan bir kişi, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayıldı ve polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin M.H.D. olduğu tespit edildi.

Düğün Magandası Yakalandı: Böyle Olacağını Tahmin Etmedim - Resim : 1

Kayışdağı Mahallesi'nde gerçekleşen olay sonrası polis tarafından yakalanan M.H.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde, "Böyle olacağını tahmin etmedim. WhatsApp durumumda paylaşmıştım, kavga ettiğim kişiler sosyal medyada paylaşmış olabilir" dediği öğrenildi.

Şüpheli, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adliyeye sevk edildi.

Düğün Magandası Yakalandı: Böyle Olacağını Tahmin Etmedim - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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