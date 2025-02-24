Altın Fiyatları Yeni Rekorları Zorluyor! Bu Haftanın Hedefinde 'Zirve' Var

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe rekor seviyelere yakın bir yerden başladı. Ons altındaki yükseliş rüzgarı gram altın fiyatlarını desteklemeye devam ederken uzmanlar bu hafta yeni rekorlar kırılabileceğine işaret etti. İşte 24 Şubat 2025 Pazartesi Kapalıçarşı güncel gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
Altın Fiyatları Yeni Rekorları Zorluyor! Bu Haftanın Hedefinde 'Zirve' Var

Altın, beklenmedik şekilde zayıf gelen ekonomik veriler ve yükselen enflasyon beklentilerinin güvenli talebini artırmasıyla rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor. Ons altın 2020'den bu yana en uzun süreli yükselişi olan sekiz haftalık yukarı hareketini gerçekleştirdikten sonra, yeni haftanın ilk gününde 2.940 dolar civarında işlem görüyor.

Altın Fiyatları Yeni Rekorları Zorluyor! Bu Haftanın Hedefinde 'Zirve' Var - Resim : 1

YENİ REKOR TAHMİNİ

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Altın, güvenli liman talebindeki artışı dengeleyen kar alma hareketleri ile piyasanın daha geniş riskten kaçınma temasından yararlanamadı. Ticari belirsizlikler yakın zamanda ortadan kalkacak gibi görünmediğinden, altın bu hafta yikor ne tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmayı hedefliyor olabilir” değerlendirmesini yaptı.

Analistler ons altında 2951 dolar direncinin gücünü korumaya devam ettiğini, buranın kırılması halinde 2983 dolara doğru bir hareket olabileceğini ifade ediyorlar.

Altın Fiyatları Yeni Rekorları Zorluyor! Bu Haftanın Hedefinde 'Zirve' Var - Resim : 2

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içinde ise altın gram fiyatı Kapalıçarşı’da 3.442 Liradan değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 5.966 TL’den, Cumhuriyet altını da 24.400 TL’den satışa sunuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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