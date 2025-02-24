Altın Fiyatları Yeni Rekorları Zorluyor! Bu Haftanın Hedefinde 'Zirve' Var

Altın, beklenmedik şekilde zayıf gelen ekonomik veriler ve yükselen enflasyon beklentilerinin güvenli talebini artırmasıyla rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor. Ons altın 2020'den bu yana en uzun süreli yükselişi olan sekiz haftalık yukarı hareketini gerçekleştirdikten sonra, yeni haftanın ilk gününde 2.940 dolar civarında işlem görüyor.

YENİ REKOR TAHMİNİ

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Altın, güvenli liman talebindeki artışı dengeleyen kar alma hareketleri ile piyasanın daha geniş riskten kaçınma temasından yararlanamadı. Ticari belirsizlikler yakın zamanda ortadan kalkacak gibi görünmediğinden, altın bu hafta yikor ne tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmayı hedefliyor olabilir” değerlendirmesini yaptı.

Analistler ons altında 2951 dolar direncinin gücünü korumaya devam ettiğini, buranın kırılması halinde 2983 dolara doğru bir hareket olabileceğini ifade ediyorlar.

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içinde ise altın gram fiyatı Kapalıçarşı’da 3.442 Liradan değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 5.966 TL’den, Cumhuriyet altını da 24.400 TL’den satışa sunuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi