Yozgat'ta Yolcu Otobüsü Devrildi, Yaralılar Var

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Feci kazada sürücü ile birlikte 6 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Yozgat’ta meydana gelen otobüs kazası yürekleri ağza getirdi. Yozgat'ın Saraykent ilçesinde sürücü M.T. idaresindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yozgat'ta Yolcu Otobüsü Devrildi, Yaralılar Var - Resim : 1

6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kaza sonrasında sürücü ile araçtaki yolculardan Y.K.K, Y.S, M.T, A.K. ve E.E. olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yozgat'ta Yolcu Otobüsü Devrildi, Yaralılar Var - Resim : 2

Kaynak: AA-İHA

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