Yozgat'ta Yolcu Otobüsü Devrildi, Yaralılar Var

Yozgat’ta meydana gelen otobüs kazası yürekleri ağza getirdi. Yozgat'ın Saraykent ilçesinde sürücü M.T. idaresindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kaza sonrasında sürücü ile araçtaki yolculardan Y.K.K, Y.S, M.T, A.K. ve E.E. olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA-İHA