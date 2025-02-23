Yozgat'ta Yolcu Otobüsü Devrildi, Yaralılar Var
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Feci kazada sürücü ile birlikte 6 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yozgat’ta meydana gelen otobüs kazası yürekleri ağza getirdi. Yozgat'ın Saraykent ilçesinde sürücü M.T. idaresindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
6 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kaza sonrasında sürücü ile araçtaki yolculardan Y.K.K, Y.S, M.T, A.K. ve E.E. olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA-İHA
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