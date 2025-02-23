AKP'de Büyük Kongre Günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

AKP, bugün 8. Olağan Büyük Kongresi’ni gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede açıklamalarda bulunuyor.Partinin 2028 seçimlerine yönelik yeni yönetim kadrosunun şekillendirileceği kongre, geniş bir katılımla gerçekleşiyor.

Ana sloganı “Adında AK, Işığında İstikbal” olarak belirlenen kongrede, Türkiye’nin dört bir yanından partililerin bir araya geldi. Etkinliğe 95 büyükelçi, 13 farklı ülkeden siyasi parti temsilcileri, yerli ve yabancı toplam 127 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, şehit aileleri ve gaziler de katılım gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu kutlu sevdaya gönül veren, bu sevda ile ayakta duran, bu sevdaya baş koyan herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 vilayetimizin her birinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Teşkilatımızın her kademesinde yer alan yol arkadaşlarımı sevgiyle selamlıyorum.

Gözü kulağı bizde olan kaderini Türkiye’nin ve Türk milletinin kaderi ile bütünleştirmiş tüm mazlumları hürmetle selamlıyorum. Velhasıl bu sevdanın neferi, meftunu, muhibbi olan her bir kardeşimi saygıyla, sevgiyle, şükranla selamlıyorum. Kongremizi uzaktan yakından teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyor, kendilerine en içten selamımı iletiyorum.

8’inci Olağan Büyük Kongre’mizin partimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

‘DIŞARIDA 60 BİN KİŞİ İLE AYRICA SELAMLAŞTIK’

Sevdanızla, aşkınızla, coşkunuzla, samimiyetinizle kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren sizlerle gurur duyuyorum. Salona girmeden önce dışarıda 60 bin kişi ile ayrıca selamlaştık. Sizler bu hareket için yüreğinizi ortaya koydunuz. Sizler bu dava için gövdenizi ortaya koydunuz. İlk günden beri bu partiye bu kardeşinize sahip çıktınız. Rabbim hepinizden tek tek razı olsun. Sizlerle birlikte kuruluşundan bugüne teşkilatımızın her kademesinde mesai harcayan partimize, maddi manevi katkı veren alın teri döken tüm kardeşlerime bu vesile ile bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

‘BİZİM OKUYACAĞIMIZ TEK MARŞ İSTİKLAL MARŞIDIR’

Bugün bir kere daha şunu ifade etmek isterim ki bizim içinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiye’mizdir. Bizim okuyacağımız tek marş İstiklal Marşı’dır. Bizim gölgesinde güven bulacağımız tek bayrak, rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan al yıldızlı al bayrağımızdır. Öldükten sonra altında huzurla yatacağımız tek yer şehit kanları ile yoğurulmuş kutsal vatan toprağımızdır. Uğruna varlığımızı ifade etmekten bir an bile tereddüt etmeyeceğimiz tek değerimiz, imanımızdır, inancımızdır. Bizim dünyanın her bir köşesine taşımak için koşturacağımız tek ülkümüz adalettir, insanlıktır, gerisi teferruattır. Dün rahattık bugün sıkıntı çekeriz, yarın yeniden rahata kavuşuruz. İman, irade ve azim varsa Allah’ın izniyle imkan da hep vardır. Önemli olan istikameti kaybetmemektir. Yüreği karartmamaktır. Niyetleri bozmamaktır.

'FİGÜRANLIK YAPMAYI TERCİH EDENLER DE VARDI'

Sırf kendi ihtirasları için Türkiye düşmanlarının senaryolarında figüranlık yapmayı tercih edenler de vardı. Siz onları çok iyi biliyorsunuz. Hırsın, gafletin, kibrin esiri olan o kifayetsiz muhterisleri ise aziz milletimin basiretine ve ferasetine havale ediyoruz.

'PARTİMİZDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİNİ GÖRDÜNÜZ'

Kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum. AK Parti kurulduğu günden bu yana 24 yıldır kendini sürekli yenilemeyi, değiştirmeyi, geliştirmeyi, yükseltmeyi başaran bir siyasi teşekküldür. Nitekim 8’inci Olağan Kongremiz sürecinde il başkanlarının 4’te 3’ünün ilçe başkanlarının 3’te 2’ye yakınının değiştiğini görüyoruz. Partimizin tüm kademelerinde hem bayrağı devreden hem bayrağı devralan arkadaşlarımızdan her zamankinden daha çok azimli, gayretli çalışmalar bekliyoruz.

‘PARTİMİZİN İLKELERİ SABİTTİR’

Hiç şüphesiz sorumlusu oldukları birimin yöneticisi sıfatı ile ana kademe kadrolarımıza düşüyor. Partilerimizin ülkemizde tüm hanelere girebilmesini sağlayan lokomotif teşkilatımız olan kadın kollarımızdan daha fazla gayret göstermelerini istiyorum. Türkiye’yi önce 2053 sonra 2071 vizyonları ile buluşturacak olan geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizden talebim gençliğin tüm dinamizmini partimize taşımalarıdır.

Gençler bu öyle bir sevdadır ki burada isimler fanidir, baki olan tek şey davadır. Partimizin politikaları dinamik kadroları değişken ama ilkeleri sabittir. Bu anlayışla AK Parti bayrağını ilk açtığımız günden beri köklerimize ve kurucu değerlerimize bağlı bir şekilde yükseltmeye devam ediyoruz. Dünyada başka hiçbir topluma mesul olmayan sağlam bir temele sahip olduğumuzu unutmadan yönümüz hep geleceğe dönük bir şekilde yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz.

Ayrıntılar geliyor

PARTİYE ÖZEL 3 YENİ MÜZİK

Kongrede ayrıca AKP için hazırlanan üç yeni müzik ilk kez kamuoyuyla paylaşılacak. Bunun yanında, partinin bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlatan 4 dakika 40 saniyelik özel bir tanıtım filmi de izleyicilere sunulacak.

YENİ MKYK BELLİ OLDU

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu

Listede, eski futbolcu Mesut Özil'in yanı sıra, CHP listelerinden seçilerek milletvekili olan ve dün (22 Şubat) Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı yer aldı. Öte yandan, AKP'nin İYİ Parti'den transfer ettiği Dursun Ataş, Ünal Karaman ve Seyithan İzsiz'in de listede olduğun görüldü.

Öte yandan AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılacak tüzük değişikliğiyle Merkez Yürütme Kurulunda üç yeni başkanlığın ekleneceğini açıkladı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI DEĞİŞEBİLİR

Kongre sonrasında, akşam saatlerinde MKYK toplantısının gerçekleştirilerek yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin belirlenmesi bekleniyor. En büyük değişimin genel başkan yardımcılıklarında yaşanacağı belirtilirken, AKP’nin 7 Ekim 2023’teki olağanüstü kongresinde sınırlı değişiklikler yapılmıştı. Ancak bu kongrede, genel başkan yardımcılarının büyük bölümünün yenilenmesi planlanıyor.

YENİ KATILIMLAR BEKLENİYOR

MKYK’ya girecek yeni isimler arasında birçok kişi gündeme gelirken, futbolcu Mesut Özil ve sanatçı Sinan Akçıl’ın adlarının öne çıktığı konuşuluyor. Ayrıca, Gelecek Partisi’nden ayrılan Prof. Dr. Serap Yazıcı’nın AKP’ye katılacağı da kulislerde dile getirilen konular arasında yer alıyor.

SALONA GİRİŞLER BAŞLADI

Saat 09.30 itibarıyla, AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nin gerçekleştirileceği Ankara Spor Salonu’na partililerin girişine başlandı.

Salon çevresi güvenlik önlemleri kapsamında bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturulurken, giriş yapacak herkes detaylı üst aramasından geçirildi. Sabahın erken saatlerinde uzman ekipler tarafından güvenlik taraması yapılan salon, kontrollerin ardından görevlilere teslim edildi.

Salona giriş yapamayanlar için dışarıda dev ekranlar kuruldu, böylece kongreyi buradan takip etme imkânı sağlandı.

KONGREYE ÖZEL OTURMA DÜZENİ

Kongre alanında, davetliler, partililer ve basın mensupları için ayrı bölümler oluşturuldu. Salonun orta bölümünde ise parti kurucuları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurulları, TBMM Başkanvekili, grup başkan ve vekilleri, eski TBMM başkanları, eski bakanlar ile Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri için özel bir oturma düzeni hazırlandı.

Sahnenin arka planına led ekranlar yerleştirilirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları ile Türk bayrakları dikkat çekti.

PARTİ TEMSİLCİLERİNDEN KATILIM

Kongreye, Anavatan Partisi genel başkan yardımcıları Semih Narlı ve Umut Çınar, Büyük Birlik Partisi genel başkan yardımcıları Tevfik Eren ile Nihat Gürbüz, CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Volkan Demir, Demokratik Sol Parti Genel Sekreteri Hasan Erçelebi ve Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Aydoğmuş, Hür Dava Partisi Genel Başkan Vekili Şehzade Demir ve Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Bozdaş, İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan ile Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, MHP genel başkan yardımcıları Zühal Topçu ve Yaşar Yıldırım, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir ile Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan katıldı.

CUMHURBAŞKANI'DAN KONGRE ÖNCESİ ÇARPICI MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP 8. Olağan Büyük Kongresi’nin yapılacağı Ankara Spor Salonu alanına giriş yaptı. Cumhurbaşkanı spor salonunun dışında bekleyen partililere konuştu. Cumhurbaşkanı, "Adında AK olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. Kongre maratonumuzu büyük kongremiz ile başarı ile tamamlıyoruz. AK Parti'ye yakışır kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz ve hepsinden önemlisi şaibesiz şekilde bu günlere getirdik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz" ifadelerini kullandı.

DİVAN BAŞKANI ABDULLAH GÜLER OLDU

AKP 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre, birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, divan başkanı ve üyeleri belirlendi.

Divan Başkanlığına AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Divan Başkan Yardımcılığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Divan Üyeliklerine İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş seçildi.

Kaynak: Haber Merkezi