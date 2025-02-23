Necmettin Erbakan Vefatının 14. Yılında Kabri Başında Anıldı
Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 14. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği ile Teknik Elemanlar Derneği tarafından organize edilen anma programına, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Anma programı kapsamında, sabah namazı Zeytinburnu Merkezefendi Camisi'nde kılındı. Namazın ardından katılımcılara çorba ikram edildi. Daha sonra Merkezefendi Mezarlığı'na geçen grup, Erbakan’ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.
Kaynak: AA