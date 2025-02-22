İmamoğlu'na Bir Soruşturma Daha
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘sahte diploma’ iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Hakkında birçok soruşturma kapsamında hapis cezası ve siyasi yasak talep edilen İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 'sahte diploma' iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma gerekçesi olarak ise 'resmi belgede sahtecilik' iddiası gösterildi.
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Kaynak: Habertürk
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