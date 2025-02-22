AKOM'dan Son Uyarı: İstanbul'da Beyaz Örtü Ne Zaman Kalkacak?

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası 19 Şubat’tan itibaren İstanbul’da etkisini gösterirken, İBB Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kar yağışına ilişkin son bilgileri paylaştı. AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul’un kuzey bölgelerinde kar kalınlığı 40 cm’ye ulaştı.

AKOM’un açıklamasında, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yeni hafta başına kadar süreceği bildirildi. Açıklamada, hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği, kar yağışının öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde devam edeceği belirtildi.

PAZARTESİYE KADAR SÜRECEK

AKOM tarafından hazırlanan hava tahmin raporunda, hâlihazırda il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği, sıcaklıkların 2°C’ler civarında seyredeceği öngörüldü.

Yağışların pazartesiye kadar etkili olacağı belirtilirken, sıcaklıkların -2 ila 3°C’ler aralığında seyredeceği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi