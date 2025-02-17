Ekrem İmamoğlu Hakkında Bilirkişi Soruşturmasında İstenen Ceza Belli Oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle hazırlanan iddianamede 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan "bilirkişi soruşturması" tamamlandı.
İmamoğlu hakkında, bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle hazırlanan iddianamede 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
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Kaynak: Haber Merkezi
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