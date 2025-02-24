Kayseri'de Zincirleme Kaza: 4 Araç Birbirine Girdi

Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Kayseri'de Zincirleme Kaza: 4 Araç Birbirine Girdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda gerçekleşen kazada, 4 araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti, polis ise güvenlik önlemleri alarak kazanın yaşandığı yolu kontrol altına aldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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