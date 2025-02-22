Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasını YÖK İptal Edebilir mi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bugün bir soruşturma daha açıldı. Sahte diploma iddiaları üzerine açılan soruşturma sonrası sosyal medyada ‘YÖK’ün diploma iptal etme yetkisi var’ iddiaları gündeme geldi. Bu iddialara CHP'den yanıtı geldi.

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İBB Ekrem İmamoğlu, CHP'nin ön seçimine katılarak cumhurbaşkanı aday adayı oldu. Konuşmalarının ardından soruşturmalar açılan İmamoğlu'na yeni bir soruşturma daha açıldı. Diploma soruşturması açılan İmamoğlu, 26 Şubat’ta ifadeye çağrıldı.

Sosyal medyada ise İmamoğlu’nun diplomasının YÖK tarafından iptal edilebileceği iddiaları gündemi kızıştırdı. YÖK'ün böyle bir yetkisi olup olmadığı konusunda tartışmalar da beraberinde geldi. Peki YÖK’ün böyle bir yetkisi var mı?

Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasını YÖK İptal Edebilir mi? - Resim : 1

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından iptal edildiği bilgisinin doğru olmadığını belirtti.

Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasını YÖK İptal Edebilir mi? - Resim : 2

Özer açıklamasında şunları ifade etti:

"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum."

YÖK'ÜN YETKİSİ YOK

YÖK'ün diploma iptali konusunda geçmiş yıllarda yapılan açıklama ve araştırmalar bu konuda bilgi niteliği taşıyor. Diplomalar, kazanılmış haklar kategorisine girdiği için iptali söz konusu olmuyor. YÖK'ün böyle bir yetkisi yok. Kazanılmış haklar YÖK tarafından iptal edilemiyor.

Öte yandan, diploma alabilmek için gerekli koşullar sağlanmadan yanlışlıkla verilen diplomalar ise aslında hak edilmemiş kabul ediliyor bu durumlarda da, diplomanın iptali genellikle ilgili eğitim kurumu tarafından ya da yargı süreci sonucunda gerçekleştiriliyor. Kazanılmamış diploma durumunda da YÖK konuya müdahil olmuyor.

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Kaynak: ANKA

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