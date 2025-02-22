Özel'den, İmamoğlu'na Soruşturmaya İlk Tepki: Ne Kadar Korktuklarını Gösteriyor!

Ekrem İmamoğlu hakkında "sahte diploma" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin konuşan Özgür Özel, "Bu Ekrem İmamoğlu’ndan ne kadar çekindiklerini, ne kadar korktuklarını gösteriyor. Ekrem İmamoğlu’nu yenmek için beş tane siyasi yasak davası açtılar. Yetmedi, altıncıyı diploma ile yaptılar. Ama altı ok kazanacak" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatıldı.

Erzincan'da konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Buna da tenezzül ettiler demektir. Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması 23 yıldır konuşulur, konuşulur, konuşulur... Üniversite arkadaşı çıkmaz, konuşulur. Hatırlayan çıkmaz, konuşulur. Biri ‘Ben hatırladım, ders vermiştim’ der. Hatta muhalefetten bir milletvekili olarak tek başına onu hatırlar, söyler. Sonra görünür ki o gider, parti değiştirir, AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı filan olur. Böyle değişik ödüllendirmeler olur. Mesela son Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Parti’nin, Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması tartışılırken onu okulda hatırlayan tek kişiydi. CHP milletvekiliydi. ‘Allah Allah’ dedik. Sonra bunu hatırladı, parti değiştirdi, sonra AK Parti’den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Onun dışında şahidi yoktur" ifadelerini kullandı.

'EKREM İMAMOĞLU KAZANACAK'

İmamoğlu'na yönelik yalan haberler yapıldığının altını çizen Özel, "Bunu ciddiye alıp araştırmaya kalkıyorlar. Onu da araştırsınlar. Bu Ekrem İmamoğlu’ndan ne kadar çekindiklerini, ne kadar korktuklarını gösteriyor. Ekrem İmamoğlu’nu yenmek için beş tane siyasi yasak davası açtılar. Yetmedi, altıncıyı diploma ile yaptılar. Ama altı ok kazanacak. Beş dava, bir diploma yine onları kurtarmaz. Altı ok kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak" diye konuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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