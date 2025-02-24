CHP'li Gürer'den Yurt Dışındaki Öğrenciler İçin Soru Önergesi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurt dışında doktora yapmış bursiyerlerin yaşadığı maddi yetersizlik ve bunun için çözüm alternatifleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye bir soru önergesi sundu. CHP'li Gürer, bursiyerlerin borçları konusunda içinde bulunulan ekonomik kriz koşullarının gözetilmesi gerektiğini söyledi.

GÜRER’DEN DÖRT SORU

Ömer Fethi Gürer, önergesinde şu soruları sordu:

"Borç ödeme planlarının bursiyerlerin gelir durumuna ve güncel ekonomik şartlara göre yeniden düzenlenmesi düşünülmekte midir?

Dolar kuru değişikliklerinin yarattığı adaletsizliği gidermek amacıyla geçmiş burs ödemelerinin güncel döviz kuru yerine sabit bir TL karşılığı üzerinden hesaplanması planlanmakta mıdır?

Faiz oranlarının kaldırılması veya makul seviyelere çekilmesi konusunda bir çalışma yapılmakta mıdır?

Bursiyerlerin ülkeye katkı yapma motivasyonunu artırmak amacıyla ödeme yükümlülüklerinin esnetilmesi düşünülmekte midir?"

BAKAN TEKİN YANIT VERDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yurt dışına giden öğrencilerin ilgili mevzuat ve imzaladıkları taahhütname hükümleri doğrultusunda öğrenim gördüğünü söyledi. Bu kapsamda öğrencilerin öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp yurda dönmelerinin beklendiğini söyleyen Tekin, bu süreçte onlara her türlü desteği verdiklerini savundu.

TAZMİNAT UYGULAMASI

Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik’in “Tazminat” başlıklı 38. maddesine atıfta bulunan Tekin, bursiyerlerin taahhütlerine aykırı hareket etmeleri durumunda tazminat işlemlerinin başlatıldığını belirtti. Tekin, tazminat uygulanacak durumları şu şekilde sıraladı:

"Öğrenimlerini başarıyla tamamlamayanlar. Öğrenimlerini tamamlamalarına rağmen iki ay içinde görev talep etmeyenler. Atandıkları ya da teklif edilen göreve yasal süre içinde başlamayanlar. Taahhütname hükümlerine uymayanlar. Mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden istifa edenler ya da devlet memurluğundan ihraç edilenler. Mevzuata aykırı hareketlerden dolayı öğrencilikle ilişiği kesilenler."

Böyle durumlarda öğrenciler hakkında tazminat takibatı yapıldığını ifade eden Tekin, anapara borcunu ödeyen öğrenciler için faiz hesaplamasının, taahhüdün ihlal edildiği tarih itibarıyla başlatıldığını bildirdi.

'FAİZ DÜZENLEMESİ İÇİN YASAL DEĞİŞİKLİK OLMALI'

Bakan Tekin, faiz oranları ile ilgili düzenlemelerin mevcut yasal çerçevede değerlendirildiğini söyleyerek 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un “Yabancı Para Borcunda Faiz” başlıklı 4/a maddesini işaret eden Bakan Tekin, bu maddede yabancı para borçlarının faiz oranlarının, Devlet Bankalarının aynı para biriminde açılmış bir yıllık vadeli mevduat hesaplarına ödediği en yüksek faiz oranına göre belirlendiğini ifade etti.

Faiz oranlarının kaldırılması veya makul seviyelere çekilmesi için bu kanunda bir değişiklik yapılması gerektiğini belirten Tekin, söz konusu düzenlemenin sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nı değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda tüm kamu kurumlarını ilgilendirdiğini dile getirdi. Bu nedenle, geniş kapsamlı bir kanuni düzenleme gerektiğini belirtti.

'AMACIMIZ KAMU YARARI VE ÖĞRENCİLERİ KORUMA'

Milli Eğitim Bakanı Tekin, hem mevzuat düzenlemelerinde hem de idari uygulamalarda kamu yararını koruma ve öğrencilerin mağdur olmamasını sağlama hedefinde olduklarını ifade etti. Tazminatlı durumda olan öğrencilerin borçlarının mecburi hizmete dönüştürülmesi ile hem kamunun yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılandığını hem de öğrencilerin mağduriyetinin önlendiğini savundu.

GÜRER: YANIT SADECE MEVZUATI ANLATIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Bakan Tekin'in yanıtının ardından "Bakan yanıtı mevzuatı anlatıyor. Sorunların varlığı ve çözüme yönelik bir düzenleme yer almıyor. Halen yurt dışı burs ile ilgili sorun yaşayanlar, sorunlarına bir yeni yaklaşım talepleri dikkate alınmalıdır. Mağduriyetler giderilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi