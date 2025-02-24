Sıradaki Hedef Mansur Yavaş mı? 'Bilgimiz Var' Diyerek Açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB Konferans Salonu'nda düzenlenen Sağlıkla Geleceğe Yürüyen Şehirler Paneli’ne katıldı. Program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalara değinen ABB Başkanı, kendisinin de bu risk altında olduğunu söyledi.

'DAYANIŞMA DUYGUMUZU HAFİFE ALMAYIN'

İmamoğlu hakkında lisans diplomasıyla ilgili "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin Yavaş, "Ekrem Bey ile iki gündür konuşuyorum. Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Sanıyorum önümüzdeki günlerde ifadesini de verecek. Artık alıştık. Her sabah bir soruşturmayla uyanıyoruz maalesef. Ancak şunu hiç kimse unutmamalı, CHP’deki belediye başkanlarının, milletvekillerinin dayanışma duygusunu kimse hafife almasın. Sonuna kadar birlikte, bu tür haksız uygulamalara karşı duracağız" diye konuştu.

'DAHA ÖNCE BANA DA TEŞEBBÜS OLDU'

"Size yönelik de bu şekilde bir soruşturma bilginiz var mı, duyum alıyor musunuz?" sorusunu da yanıtlayan Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Daha önce böyle bir teşebbüs oldu ve bunu sayın genel başkanımız Özgür Özel açıklıkla ifade etti. Birtakım gayretler oldu, bilgimiz var ama bugüne kadar henüz bir şey yok. Bu, olmayacak anlamını taşımıyor maalesef. Çünkü Türkiye’deki siyaset bel altı. Rakipleri bir şekilde sindirmek, buna benzer oyunlarla devreden çıkarmak istiyorlar ama halkın iradesinin önünde hiç kimse duramaz."

'KAYYIMDAN VAZGEÇİN'

Kars’ın Kağızman Belediyesi’ne kayyım atanması hakkında da Yavaş, "Kayyum uygulamasından vazgeçilmelidir. En azından belediye meclisinden bir atama yapılmalıdır. Bu artık sık karşılaştığımız bir durum. Halbu ki basit bir yasal düzenlemeyle bunun önüne geçmek mümkündür. Bir an evvel bu düzenlemenin yapılması lazım. Çünkü oradaki vatandaşlarımız sandığa attıkları oyun artık geçerli olmadığını düşünerek, siyasetten ve devlete olan güvenden uzaklaşacaklar" dedi.

'BELEDİYE BAŞKANLARI HALKIN SORUNLARINA EĞİLMELİ'

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Benim itiraz ettiğim ön seçim değil, henüz tarihi belli olmadığı için biz partinin enerjisini buna veya vatandaşın gündeminin, sadece parti içine yoğunlaşmaması gerektiğine inanarak 'erken' demiştim. Bugün yayınlanan bir ankette halen yüzde 38 kararsız var. Bu, iktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun iktidardan uzaklaştığını, partiden uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterince enerji göremediği için bu kadar kararsız olduğunu düşünüyorum. Bizim bir an evvel, seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor.

Mesela dar gelirli vatandaşlar ve muhtaç duruma düşürülen asgari ücretlilerle ilgili bir paket açıklamıştık. Bu paketi açıklarken, biz üçüncü kez eczanelere veresiye yazdırarak ilaç almak durumunda kalan dar gelirlilerin tekrar Ankara Eczacılar Odası ile rakamlarını topladık. Aşağı yukarı 3 bine yakın sosyal desteğe ihtiyacı olan zor durumdaki insan, 113 tane eczaneye 2 milyon 250 bin lira borç biriktirmiş. Bunu bir hayırsevere üçüncü kez ödetiyoruz. Ancak, parasızlık nedeniyle tedavi olmaktan vazgeçmemesi için biz bunların da bu tür katkı paylarını ödeyeceğimizi beyan ettik. Artık bundan sonra otomatik ödeyeceğiz."

Kaynak: ANKA