Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Ukrayna Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, “Bu sürecin, çatışmaların sonlandırılmasının ve kalıcı barışın tesisine başlangıç olmasını umut ediyoruz. En başından beri savunduğumuz üzere adil ve kalıcı barışa giden yol ancak ve ancak savaşın her iki tarafının da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edildiği bir denklemle açılabilir. Sayın Zelenski ile geçtiğimiz hafta Ankara'da, Türkiye'nin bu önemli kavşakta sağlayabileceği katkıları ve müzakerelere ev sahipliği yapma istediğini de ele aldık. Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Gelecek sene savaşın değil, barışın yıldönümünü idrak etmek için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Ukrayna Mesajı - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, “Bu sürecin, çatışmaların sonlandırılmasının ve kalıcı barışın tesisine başlangıç olmasını umut ediyoruz. En başından beri savunduğumuz üzere adil ve kalıcı barışa giden yol ancak ve ancak savaşın her iki tarafının da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edildiği bir denklemle açılabilir. Sayın Zelenski ile geçtiğimiz hafta Ankara'da, Türkiye'nin bu önemli kavşakta sağlayabileceği katkıları ve müzakerelere ev sahipliği yapma istediğini de ele aldık. Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Gelecek sene savaşın değil, barışın yıldönümünü idrak etmek için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

'UKRAYNA'NIN BAĞIMSIZLIĞINA GÜÇLÜ DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR'

Açıklamasında, 2014’te Kırım’ın ilhakından beri Türkiye’nin Ukrayna’ya uluslararası hukukun temelleri doğrultusunda desek verdiğini hatırlatan Erdoğan, “Bunu yaparken, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan güçlü desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Müzakere ve diyalog yaklaşımlarının ivme kazandığını belirten Erdoğan, “Bu sürecin, çatışmaların sonlandırılmasının ve kalıcı barışın tesisine başlangıç olmasını umut ediyoruz. En başından beri savunduğumuz üzere adil ve kalıcı barışa giden yol ancak ve ancak savaşın her iki tarafının da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edildiği bir denklemle açılabilir” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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