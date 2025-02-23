Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'nun ‘Diploma Soruşturması’na İlk Yorum

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan diploma soruşturmasına ilişkin konuştu.

Yavaş, kendisine sorulan "Malum diploma tartışması var. bununla ilgili bir soruşturma açıldı. Tam da ön seçime girme hakkını kazandığında Sayın İmamoğlu'na yönelik bir soruşturma açılmasını siz değerlendirirsiniz?" sorusuna "Biz de basından duyduk, süreci birlikte değerlendirelim" şeklinde yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı. YÖK'ün İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili rapor hazırladığı, raporun diplomasının sahte olduğuna dair tespitlerin bulunduğu öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi