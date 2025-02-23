İSİG Açıkladı: 12 Yılda 2 Bin 664 Genç İşçi Öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre son 12 yılda en az 2 bin 664 genç işçi yaşamını yitirdi.

İSİG Açıkladı: 12 Yılda 2 Bin 664 Genç İşçi Öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Genç İşçiler İş Cinayetleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre son 12 yılda en az 2 bin 664 genç işçi yaşamını yitirdi.

İSİG Açıkladı: 12 Yılda 2 Bin 664 Genç İşçi Öldü - Resim : 1

İSİG açıklamasında ise "Geleceğimiz dediğimiz gençlerimiz, sağlıklı ve güvenli yaşaması, okuması, çalışması gerekirken; yoksulluk, güvencesiz işçilik, şiddet, geleceksizlik ve iş cinayetleri cenderesi altındalar. Özellikle AKP döneminde hayata geçirilen tarım, sanayi, eğitim ve sosyal politikalar gençlerin geleceğini ellerinden aldı ve sermaye için ucuz işgücü haline getirdi" denildi.

İSİG'in Genç İşçiler İş Cinayetleri Raporu şöyle:

İSİG Açıkladı: 12 Yılda 2 Bin 664 Genç İşçi Öldü - Resim : 2

Ocak Ayı En Az 177 İşçiye Mezar OlduOcak Ayı En Az 177 İşçiye Mezar OlduGüncel

Yılın İlk 10 Ayında 1540 İşçi Hayatını KaybettiYılın İlk 10 Ayında 1540 İşçi Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
İşçi İş cinayeti iş kazası
Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor
1,5 Yıl Boyunca Astım Olduğunu Sandı, Gerçeği Öğrenince Hayatının Şokunu Yaşadı 1,5 Yıl Boyunca Astım Olduğunu Sandı, Gerçeği Öğrenince Hayatının Şokunu Yaşadı
ÖSYM Duyurdu, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Soru Kitapçığı Erişime Açıldı ÖSYM Duyurdu, Soru Kitapçığı Erişime Açıldı
Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de MKYK Listesi Belirlendi! İşte Dikkat Çeken İsimler... AKP'nin Yeni Yönetiminde Sürpriz İsimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongrede Kritik Mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongrede Kritik Mesajlar
Bakan Şimşek Açık Açık Uyarmıştı! TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam: 77 Liradan 112 Liraya Yükseldi TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam
Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün
Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki