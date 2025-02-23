İSİG Açıkladı: 12 Yılda 2 Bin 664 Genç İşçi Öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Genç İşçiler İş Cinayetleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre son 12 yılda en az 2 bin 664 genç işçi yaşamını yitirdi.

İSİG açıklamasında ise "Geleceğimiz dediğimiz gençlerimiz, sağlıklı ve güvenli yaşaması, okuması, çalışması gerekirken; yoksulluk, güvencesiz işçilik, şiddet, geleceksizlik ve iş cinayetleri cenderesi altındalar. Özellikle AKP döneminde hayata geçirilen tarım, sanayi, eğitim ve sosyal politikalar gençlerin geleceğini ellerinden aldı ve sermaye için ucuz işgücü haline getirdi" denildi.

İSİG'in Genç İşçiler İş Cinayetleri Raporu şöyle:

Kaynak: ANKA