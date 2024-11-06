Yılın İlk 10 Ayında 1540 İşçi Hayatını Kaybetti

İSİG, ekim ayına ilişkin hayatını kaybeden işçi sayılarıyla ilgili raporunu yayımladı. Rapora göre, ekimde 164 işçi hayatını kaybetti. Yılın ilk on ayında ise 1540 işçi yaşamını yitirdi.

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Yılın İlk 10 Ayında 1540 İşçi Hayatını Kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerinde acı tablo gözler önüne serildi. Ekimde hayatını kaybeden işçi sayısı 164 oldu.

Ekimde hayatını kaybeden işçilerin dördü çocuk, 18’i ise mülteciydi.

Yılın ilk 10 ayında ise toplam 1540 işçi hayatını kaybetti.

Yılın İlk 10 Ayında 1540 İşçi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

İSİG’in verilerine göre sektörlere göre hayatını kaybeden işçilerin dağılımı şöyle oldu:

İnşaat/yol- 49 işçi öldü

Tarım/orman- 30 işçi öldü

Taşımacılık- 18 işçi öldü

Ticaret/eğitim- Sekiz işçi öldü

Konaklama- Sekiz işçi öldü

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