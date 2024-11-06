Yılın İlk 10 Ayında 1540 İşçi Hayatını Kaybetti
İSİG, ekim ayına ilişkin hayatını kaybeden işçi sayılarıyla ilgili raporunu yayımladı. Rapora göre, ekimde 164 işçi hayatını kaybetti. Yılın ilk on ayında ise 1540 işçi yaşamını yitirdi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerinde acı tablo gözler önüne serildi. Ekimde hayatını kaybeden işçi sayısı 164 oldu.
Ekimde hayatını kaybeden işçilerin dördü çocuk, 18’i ise mülteciydi.
Yılın ilk 10 ayında ise toplam 1540 işçi hayatını kaybetti.
İSİG’in verilerine göre sektörlere göre hayatını kaybeden işçilerin dağılımı şöyle oldu:
İnşaat/yol- 49 işçi öldü
Tarım/orman- 30 işçi öldü
Taşımacılık- 18 işçi öldü
Ticaret/eğitim- Sekiz işçi öldü
Konaklama- Sekiz işçi öldü
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