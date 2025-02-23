ÖSYM Duyurdu, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Soru Kitapçığı Erişime Açıldı
2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yüzde 10’luk kısmı erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını paylaştı.
10 GÜN İÇİNDE ERİŞİM
ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 2025-MSÜ temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'unun erişime açıldığı ifade edildi. Sınava giren adaylar, ÖSYM’nin sitesinden 10 gün süreyle cevap anahtarına erişebilecek.
2025-MSÜ Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandıhttps://t.co/4ygHxDpT8g pic.twitter.com/LfhM2yxvn8— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) February 23, 2025
Kaynak: AA