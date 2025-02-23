ÖSYM Duyurdu, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Soru Kitapçığı Erişime Açıldı

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yüzde 10’luk kısmı erişime açıldı.

ÖSYM Duyurdu, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Soru Kitapçığı Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını paylaştı.

ÖSYM Duyurdu, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Soru Kitapçığı Erişime Açıldı - Resim : 1

10 GÜN İÇİNDE ERİŞİM

ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 2025-MSÜ temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'unun erişime açıldığı ifade edildi. Sınava giren adaylar, ÖSYM’nin sitesinden 10 gün süreyle cevap anahtarına erişebilecek.

ÖSYM Duyurdu, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Soru Kitapçığı Erişime Açıldı - Resim : 2

ÖSYM Duyurdu: ALES/1 Başvuruları BaşladıÖSYM Duyurdu: ALES/1 Başvuruları BaşladıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
ÖSYM
Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu
1,5 Yıl Boyunca Astım Olduğunu Sandı, Gerçeği Öğrenince Hayatının Şokunu Yaşadı 1,5 Yıl Boyunca Astım Olduğunu Sandı, Gerçeği Öğrenince Hayatının Şokunu Yaşadı
iPhone 16e'deki E Harfi Ne Anlama Geliyor? Sebebi Belli Oldu iPhone 16e'deki E Harfi Ne Anlama Geliyor? Sebebi Belli Oldu
Cumhurbaşkanı, İmamoğlu ve Yavaş Anketinde Şaşırtan Sonuç: Dev Yarışta Büyük Fark Cumhurbaşkanı, İmamoğlu ve Yavaş Anketinde Şaşırtan Sonuç: Dev Yarışta Büyük Fark
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de MKYK Listesi Belirlendi! İşte Dikkat Çeken İsimler... AKP'nin Yeni Yönetiminde Sürpriz İsimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongrede Kritik Mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongrede Kritik Mesajlar
Bakan Şimşek Açık Açık Uyarmıştı! TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam: 77 Liradan 112 Liraya Yükseldi TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam
Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün
Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki