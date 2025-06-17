Trump Zirveyi Yarıda Kesti, Ülkesine Dönüyor! Acil Toplantı Talimatı...

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İsrail ile İran arasında artan gerginlik, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’daki G7 Liderler Zirvesi’nden planlanandan erken ayrılmasına neden oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın zirvedeki temaslarının ardından bu gece Washington’a döneceğini duyurdu.

ZİRVEDEN ERKEN DÖNÜYOR

Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın zirvede verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini ve Birleşik Krallık ile önemli bir ticaret anlaşması imzaladığını belirtti. Ancak Orta Doğu’daki gelişmelerin ciddiyeti nedeniyle, akşam yemeği sonrası zirveyi erken sonlandırma kararı aldığını aktardı.

BİLDİRİYE İMZA ATMAMIŞTI

Salı günü de devam edecek zirvede, Trump'ın, G7 liderlerinin hazırladığı ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin azaltılması çağrısı yapan ortak metne imza atmayacağı bildirilmişti.

BEYAZ SARAY'DA ACİL TOPLANTI

Amerikan Fox News televizyonunun Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Trump’ın dönüşünün hemen ardından Beyaz Saray’da ulusal güvenlik ekibiyle acil bir toplantı yapılacak. Görüşmenin Durum Odası’nda gerçekleşeceği ve İsrail-İran hattındaki son gelişmelerin değerlendirileceği belirtildi.

Henüz Beyaz Saray’dan toplantının içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak Washington’daki diplomatik çevreler, Trump’ın erken dönüş kararını bölgedeki olası yeni bir kriz senaryosunun işareti olarak yorumluyor.

İRAN'LA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi marjında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz" ifadelerini kullanan Trump, anlaşma için İran'a 60 gün süre verildiğini ancak İran'ın anlaşmaya yanaşmadığını söyledi.

İran'ın yeniden müzakere masasına döneceğini umduğunu ifade eden Trump, "İran'ın bunu imzalamaması aptalca; anlaşmayı imzalamalıydılar" diye konuştu.

Kaynak: AA