1,5 Yıl Boyunca Astım Olduğunu Sandı, Gerçeği Öğrenince Hayatının Şokunu Yaşadı

Diyarbakır’da yaklaşık bir yıldır astım tedavisi gören 50 yaşındaki İ.U.’yu şoke eden gerçek hastanede ortaya çıktı. Öksürükle birlikte nefesi kesilen adamın, diş tedavisi sırasında yuttuğu silikon nedeniyle sorun yaşadığı öğrenildi. İşte doktorları bile şaşırtan olayın detayları…

Son Güncelleme:

Diyarbakır’da nefes darlığı çeken 50 yaşındaki İ.U. hastaneye başvurdu. Astım teşhisi konulan yaşlı adam tedavi görmeye başladı. Yaklaşık 1,5 yıldır astım tedavisi gören İ.U. yapılan bir testin sonucunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

1,5 Yıl Boyunca Astım Olduğunu Sandı, Gerçeği Öğrenince Hayatının Şokunu Yaşadı - Resim : 1

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yapılan tomografi ve bronskokopi işlemlerinde İ.U.’nun akciğerlerine silikon bir madde yerleştiği tespit edildi. İ.U.’nun 2023 yılında diş tedavisi gördüğü sürede silikonu yuttuğu bu nedenle de nefes darlığı çektiği ortaya çıktı.

1,5 Yıl Boyunca Astım Olduğunu Sandı, Gerçeği Öğrenince Hayatının Şokunu Yaşadı - Resim : 2

'BRONŞUNDA LEZYON GÖRDÜK'

İ.U.’nun kontrollerini yapan doktor Prof. Şenyiğit, yaşanan olaya ilişkin şunları söyledi: Tomografide sağ akciğer ana bronşun distalinde şüpheli lezyon gördük. Uyguladığımız bronskokopide yabancı maddenin silikon olduğunu tespit ettik. Onu çıkardıktan sonra da hastada bir rahatlama meydana geldi.

1,5 Yıl Boyunca Astım Olduğunu Sandı, Gerçeği Öğrenince Hayatının Şokunu Yaşadı - Resim : 3

Silikonun yumuşak bir madde olduğu için uzun süre kendini belli etmeyebileceğini ifade eden Prof. Şenyiğit, silikonun çıkarılmasının ardından hastanın hiç öksürmediğini belirtti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Diyarbakır astım
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı, İmamoğlu ve Yavaş Anketinde Şaşırtan Sonuç: Dev Yarışta Büyük Fark Cumhurbaşkanı, İmamoğlu ve Yavaş Anketinde Şaşırtan Sonuç: Dev Yarışta Büyük Fark
Bakan Yılmaz Tunç'tan 'Kısmi Af' İddialarına Flaş Yanıt Bakan Yılmaz Tunç'tan 'Kısmi Af' İddialarına Flaş Yanıt
Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor
Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de MKYK Listesi Belirlendi! İşte Dikkat Çeken İsimler... AKP'nin Yeni Yönetiminde Sürpriz İsimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongrede Kritik Mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongrede Kritik Mesajlar
Bakan Şimşek Açık Açık Uyarmıştı! TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam: 77 Liradan 112 Liraya Yükseldi TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam
Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün
Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki