1,5 Yıl Boyunca Astım Olduğunu Sandı, Gerçeği Öğrenince Hayatının Şokunu Yaşadı

Diyarbakır’da nefes darlığı çeken 50 yaşındaki İ.U. hastaneye başvurdu. Astım teşhisi konulan yaşlı adam tedavi görmeye başladı. Yaklaşık 1,5 yıldır astım tedavisi gören İ.U. yapılan bir testin sonucunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yapılan tomografi ve bronskokopi işlemlerinde İ.U.’nun akciğerlerine silikon bir madde yerleştiği tespit edildi. İ.U.’nun 2023 yılında diş tedavisi gördüğü sürede silikonu yuttuğu bu nedenle de nefes darlığı çektiği ortaya çıktı.

'BRONŞUNDA LEZYON GÖRDÜK'

İ.U.’nun kontrollerini yapan doktor Prof. Şenyiğit, yaşanan olaya ilişkin şunları söyledi: Tomografide sağ akciğer ana bronşun distalinde şüpheli lezyon gördük. Uyguladığımız bronskokopide yabancı maddenin silikon olduğunu tespit ettik. Onu çıkardıktan sonra da hastada bir rahatlama meydana geldi.

Silikonun yumuşak bir madde olduğu için uzun süre kendini belli etmeyebileceğini ifade eden Prof. Şenyiğit, silikonun çıkarılmasının ardından hastanın hiç öksürmediğini belirtti.

Kaynak: İHA