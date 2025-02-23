Bakan Yılmaz Tunç'tan 'Kısmi Af' İddialarına Flaş Yanıt

31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar için "kısmi af" geleceği iddia edilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu iddialara ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Bu bir af değil, eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir" dedi.

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Pandemi sürecinde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin, kalan cezalarını denetimli serbestlik çerçevesinde dışarıda tamamlamasına olanak tanıyan düzenlemenin kapsamının genişletileceği iddia edildi.

Meclis'e gelecek yargı paketine eklenmesi öngörülen düzenlemeyle, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyen, beş yıl veya daha az süre cezası kalan mahkumlar, cezalarının kalan kısmını dışarıda tamamlayabilecek.

Bakan Yılmaz Tunç'tan 'Kısmi Af' İddialarına Flaş Yanıt - Resim : 1

İDDİALARA FLAŞ YANIT

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu iddialara ilişkin tv100'e açıklamalarda bulundu. Bakan Yılmaz Tunç, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyen mahkumların cezalarının kalanını dışarıda tamamlamalarına olanak sağlayacağı öne sürülen yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yılmaz Tunç'tan 'Kısmi Af' İddialarına Flaş Yanıt - Resim : 2

Bakan Tunç, bu düzenlemenin bir "af" olmadığının altını çizerek şöyle konuştu:

"Bugün basına yansıyan af değil bu. Kovid yasasından cezaevinde bulunanlar yararlanmıştı. Ama suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı. Bu konuda onların bir talepleri var. Bunun takdiri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir ama bu bir af değil."

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Kaynak: tv100

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Yılmaz Tunç Hapis cezası mahkum Genel af Cezaevi
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