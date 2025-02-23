Bartın'da 24 Şubat'ta Okullar Açık Olacak mı? Bartın Valiliği Açıkladı

Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtilerek, olumsuz hava koşulları nedeniyle özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği duyuruldu. Karardan kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kurumları, gündüz bakımevleri ve Kur'an kurslarının da etkilendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin yanı sıra çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın çalışanların da idari izinli sayılacağı belirtildi. Kesintisiz hizmet veren kurumlarda ise ilgili birim amirlerinin gerekli tedbirleri alacağı kaydedildi.

Kaynak: AA