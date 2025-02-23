iPhone 16e'deki E Harfi Ne Anlama Geliyor? Sebebi Belli Oldu

HERKES İÇİN ÜRETİLDİ

Apple, bu konuda yapılan bir basın toplantısında "e" harfinin anlamının sorulması üzerine, sözcüsü bu harfin belirli bir anlam taşımadığını ancak cihazın "Everyone" (Herkes) için üretildiğini ifade etti. Ancak bu açıklamanın, Apple’ın herkesin en ucuz iPhone modelini almasını beklememesi açısından biraz ironik olduğu söylenebilir.