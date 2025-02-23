iPhone 16e'deki E Harfi Ne Anlama Geliyor? Sebebi Belli Oldu
Apple’ın uygun fiyatlı iPhone modeli olan iPhone 16e’nin adı, teknoloji dünyasında merak konusu oldu. Pek çok kişi, modeldeki "e" harfinin ne anlama geldiğini araştırırken, bazı iddialar da doğruluğa kavuştu. iPhone SE 4 modelinin resmi olarak iPhone 16e adıyla piyasaya çıkacağı açıklandı. Başlangıçta "E" harfinin büyük yazılacağı düşünülse de, Apple küçük "e" harfini tercih etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Apple, genellikle iPhone modellerindeki kısaltmaların anlamını açıklamaktan kaçınsa da, bu sefer bir açıklama yapılmış gibi görünüyor. Apple’ın gizemli kısaltmaları konusundaki geçmişe bakıldığında, iPhone 3GS’deki "S" harfinin "Speed" (Hız) anlamına geldiği söylenmişti, ancak iPhone 4S’ten iPhone 6S’e kadar bu harfin anlamı hâlâ belirsizliğini koruyor. Öte yandan iPhone 5C’de "C" harfi, "Colorful" (Renkli) anlamına gelirken, iPhone SE’nin "Special Edition" (Özel Üretim) anlamına geldiği öne sürülmüştü.
E HARFİ NE ANLAMA GELİYOR?
Majin Bu, Apple sızıntılarıyla tanınan bir kaynağın, Ocak ayında iPhone 16e’nin isminin büyük "E" ile olacağını duyurduğu belirtilse de, "e" harfinin anlamı konusunda bir açıklama yapmadı.
HERKES İÇİN ÜRETİLDİ
Apple, bu konuda yapılan bir basın toplantısında "e" harfinin anlamının sorulması üzerine, sözcüsü bu harfin belirli bir anlam taşımadığını ancak cihazın "Everyone" (Herkes) için üretildiğini ifade etti. Ancak bu açıklamanın, Apple’ın herkesin en ucuz iPhone modelini almasını beklememesi açısından biraz ironik olduğu söylenebilir.
Kısacası, "e" harfinin anlamı resmi olarak açıklanmasa da, harfin rastgele seçildiği sonucuna varılabiliyor.