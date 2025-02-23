Türkiye’nin Sibiryası’nda Her Yer Buz Kesti, Eksi 30 Derecede Rekor

Termometrelerin eksi 30 dereceyi gördüğü Sivas’ta soğuk sonrasında hayat resmen durdu. Her yerin buz kestiği kent Türkiye’nin soğuk ilçesi olarak öne çıkarken, Kızılırmak dondu her yer kaskatı kesildi.

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Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı il il esaret yaratmaya devam ederken, Sivas’ta kar yağışı sonrasında hava sıcaklığı geceleri eksi 30 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkili olduğu kentte Sibirya soğukları hissedilirken, ilçelerdeki sıcaklık değerleri sıfırın altını buldu.

Türkiye’nin Sibiryası’nda Her Yer Buz Kesti, Eksi 30 Derecede Rekor - Resim : 1

TÜRKİYE’NİN EN SOĞUK İLÇESİ

Türkiye’nin en düşük hava sıcaklığı ölçülen Sivas’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri İmranlı ilçesi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin Sibiryası’nda Her Yer Buz Kesti, Eksi 30 Derecede Rekor - Resim : 2

HER SENE REKOR KIRMAYA DEVAM

Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak da soğuk hava sonrasında buz tuttu. En soğuk ilçede yaşayan Fuat Ünal, hissedilen hava şartlarını şöyle anlattı: Dün gece sıfırın altında 30 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri olduk. Görüyorsunuz Kızılırmak bile dondu. Her sene Türkiye rekoru kırmaya devam ediyoruz.

Türkiye’nin Sibiryası’nda Her Yer Buz Kesti, Eksi 30 Derecede Rekor - Resim : 3

Kaynak: İHA

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Sivas Kar Yağışı
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