Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ankara'ya Dikkat Çeken Ziyaret

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya geliyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya gelecek.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ankara'ya Dikkat Çeken Ziyaret

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya geliyor. Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki iş birliğini değerlendirecek.

Görüşmede, ticaret, enerji ve turizm başta olmak üzere birçok alanda ortak projeler ve iş birlikleri ele alınacak. Ayrıca, Ukrayna’daki savaşın diplomatik yollarla adil ve kalıcı bir barışa ulaşması için atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.

Toplantıda, ABD ve Rusya arasındaki son temasların yanı sıra Türkiye’nin bu süreçte oynayabileceği rol de değerlendirilecek. 2022’de Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’nin, önümüzdeki dönemde de bu tür arabuluculuk girişimlerine hazır olduğu mesajı verilecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ankara'ya Dikkat Çeken Ziyaret - Resim : 1

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER MASADA

Görüşmelerde, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular da gündemde olacak. Bakan Fidan, Türkiye’nin Suriye’de terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiğini ve ülkenin toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini vurgulayacak. Ayrıca, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğu mesajını iletecek.

Suriye’de istikrarın sağlanması için yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerektiğine dikkat çekecek olan Fidan, siyasi çözüm sürecinin önemine de değinecek.

GAZZE’DE KALICI ATEŞKES ÇAĞRISI

Gazze’deki insani kriz de gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Fidan, bölgede sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Gazze’ye ulaştırılan insani yardımların artırılmasının önemine dikkat çekecek.

Filistin halkının zorla yerinden edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtecek olan Fidan, barışın ancak iki devletli çözüm temelinde mümkün olacağını ifade edecek.

EN SON 2024'TE GELMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, en son 18 Ekim 2024’te 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu Toplantısı kapsamında Türkiye’ye gelmişti. Bakan Fidan ile en son 20 Şubat’ta G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Johannesburg’da bir görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Rusya Hakan Fidan
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