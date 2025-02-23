Partisinden İstifa Eden 3 Vekil AKP'ye Geçti

“Adında AK, Işığında İstikbal” sloganı ile düzenlenen AKP 8. Olağan Büyük Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partilerinden istifa edip AKP’ye katılan vekillere rozetlerini taktı. İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman ve Salim Ensarioğlu ile Gelecek Partisi'nden dün istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AKP'ye katıldı.

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31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından ‘değişim’ mottosuyla yola devam AKP, 12 Ekim’de başlayan kongre maratonunda bugün yeni bir adım attı. AKP 8. Olağan Büyük Kongresi’nde partisinin hem yeni yol haritasına ilişkin dikkat çeken mesajlar verildi hem de partiye katılan yeni isimler kamuoyuna takdim edildi.

Partisinden İstifa Eden 3 Vekil AKP'ye Geçti - Resim : 1

AKP'NİN VEKİL SAYISI ARTTI

“Adında AK, Işığında İstikbal” sloganı ile düzenlenen AKP 8. Olağan Büyük Kongresi’nde partile katılan yeni vekillerin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı, AKP’de vekil sayısı arttı.

Partisinden İstifa Eden 3 Vekil AKP'ye Geçti - Resim : 2

KARAMAN, ENSARİOĞLU VE ÖZBUDUN AKP'DE

İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman ve İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ile Gelecek Partisi'nden dün istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AKP'ye katıldı.

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Kaynak: AA

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Ünal Karaman AKP 8. Olağan Büyük Kongresi AKP Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti Salim Ensarioğlu
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