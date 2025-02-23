Partisinden İstifa Eden 3 Vekil AKP'ye Geçti

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından ‘değişim’ mottosuyla yola devam AKP, 12 Ekim’de başlayan kongre maratonunda bugün yeni bir adım attı. AKP 8. Olağan Büyük Kongresi’nde partisinin hem yeni yol haritasına ilişkin dikkat çeken mesajlar verildi hem de partiye katılan yeni isimler kamuoyuna takdim edildi.

AKP'NİN VEKİL SAYISI ARTTI

“Adında AK, Işığında İstikbal” sloganı ile düzenlenen AKP 8. Olağan Büyük Kongresi’nde partile katılan yeni vekillerin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı, AKP’de vekil sayısı arttı.

KARAMAN, ENSARİOĞLU VE ÖZBUDUN AKP'DE

İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman ve İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ile Gelecek Partisi'nden dün istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AKP'ye katıldı.

Kaynak: AA