Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şaibesiz Kongre' Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP 8. Olağan Büyük Kongresi’nin yapılacağı Ankara Spor Salonu alanına giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu önünde bekleyen partililere seslendi. Buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 'şaibesiz kongre' mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı, "AK Parti'ye yakışır kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz ve hepsinden önemlisi şaibesiz şekilde bugünlere getirdik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Siz de salonlara sığmayan aşkınızla, coşkunuzla Ankara'yı demokrasinin bayram yerine çevirdiniz.

'ŞAİBESİZ KONGRE'

Adında AK olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. Kongre maratonumuzu büyük kongremiz ile başarı ile tamamlıyoruz. AK Parti'ye yakışır kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz ve hepsinden önemlisi şaibesiz şekilde bugünlere getirdik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz.

'2071 VİZYONU İLE SİZLER BULUŞTURACAKSINIZ'

Bu davanın erleri soğuk falan dinlemiyor. Kar boran fırtına dinlemiyor, aynen yoluna devam ediyor. Amacımız milletin gönlünde yer etmek, milletin duasına mazhar olmaktır. Bu vizyonu bu anlayışı muhafaza etmelerini rica ediyorum. Sizlerden her zamankinden daha fazla gayret istiyorum. Sevgili gençler, devraldığınız kutlu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız? Türkiye'yi önce 2053 ardından 2071 vizyonu ile sizler buluşturacaksınız.

'DIŞARIDA KATILIM 60 BİN'

Dışarıda katılım ne kadar dedim, dışarıdaki bu katılım 60 bin. Allah'a şükürler olsun kar, boran fırtına dinlemiyoruz. Sizlere güveniyorum. Şahsıma sizler gibi yol arkadaşları bahşettiği için rabbime sonsuz şükrediyorum.

Salondaki kardeşlerimi daha fazla bekletmek istemiyorum. Birazdan kongre konuşmamızda uzun uzun hasbihal edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kongremiz ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olsun. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Kaynak: Haber Merkezi