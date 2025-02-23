CHP'den Meclis'e Girmişti: Serap Yazıcı Özbudun AKP'de

CHP listesinden Meclis'e giren Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, dün Gelecek Partisi'nden istifa edip bugün AKP MKYK listesine girdi. Özbudun'un kısa süre öncesine kadar AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine olan açıklamaları yeniden gündem oldu.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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CHP'den Meclis'e Girmişti: Serap Yazıcı Özbudun AKP'de

AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara'da düzenleniyor. Aylardır parti yönetiminde ve kabinede radikal değişiklikler olacağı konuşulurken, AKP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belirlendi. Listede yer alan isimlerden biri ayrıca dikkat çekti.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde CHP listelerinden milletvekili seçilen ve dün sosyal medya hesabından yayımladığı tek cümleyle Gelecek Partisi'nden istifa eden hukukçu Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, AKP'ye katılıp MKYK listesinde kendine yer buldu.

CHP'den Meclis'e Girmişti: Serap Yazıcı Özbudun AKP'de - Resim : 1

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Gelecek Partisi'nden istifasını "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi’nden istifa ediyorum" diyerek açıklayan Özbudun, bugün iktidar tarafına katılmasıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

Özbudun'un 2023 seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi ile ilgili sert eleştirileri, iktidarın "ülkeyi felakete sürüklediği" yorumu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuken üçüncü kez aday olamayacağı görüşü akıllara geldi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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