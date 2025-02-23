AKP'de MKYK Listesi Belirlendi! İşte Dikkat Çeken İsimler...

AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda bugün gerçekleştiriliyor. 1607 delegenin oy kullanacağı kongrede, parti yönetiminde ve kabinede büyük değişiklik beklenirken, AKP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belli oldu.

YENİ KATILAN VEKİLLER LİSTEDE

İYİ Parti’den istifa ederek AKP'ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ve Konya Milletvekili Ünal Karaman yeni MKYK’da yer alan isimlerden oldu.

Gelecek Partisi'nden istifa edip AKP'ye geçen Ankara Milletvekili Nedim Yamalı ve Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun da listede kendilerine yer buldu.

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Abdurrahman Akyüz ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu da MKYK’da yer aldı.

MESUT ÖZİL DE LİSTEDE

Eski Alman milli futbolcu Mesut Özil MKYK listesine girdi. Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de listede yer bulanlar arasında.

Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç yeniden listede yer alırken, Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek de MKYK'da yer aldı.

ÖZLEM ZENGİN YER ALMADI

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in listedeki yokluğu da dikkat çekti. Geçtiğimiz ay Adli Yargı Kura Töreni sırasında canlı yayında yeğenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıtan Zengin sosyal medyada tartışma konusu olurken, partisinin MKYK listesinde yer almadı.

Zengin dışında, listede Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'la karşı karşıya gelen Orhan Miroğlu'nun da isminin yer almadığı görüldü.

MKYK DA 39 YENİ İSİM

ABDÜLKADİR DEVELİ

ABDURRAHMAN AKYÜZ

AHMET BAHA ÖĞÜTKEN

AYŞE KEŞİR

CENGİZ TOKMAK

CİHAD TERZİOĞLU

DERYA AYAYDIN

DURSUN ATAŞ

EYYÜP KADİR İNAN

FATİH SADULLAH SELMAN

FADİME ZEHRA ŞENER

GÖKHAN DİKTAŞ

HALİT YEREBAKAN

HAYDAR ALİ YILDIZ

HİLAL KALYONCU KOÇ

HİLMİ TÜRKMEN

HÜSEYİN YAYMAN

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU

İSMET GERGERLİ

KÜRŞAD ZORLU

MEHMED KIRMIZI

MELEK DUMAN

MESUT ÖZİL

MUHAMMED FARUK ACAR

MUSTAFA DEMİR

MUSTAFA HULKİCEVİZOĞLU

MUSTAFA NEDİM YAMALI

MUSTAFA ÖZKAN

NAİM MAKAS

NİLHAN AYAN

OSMAN GÖKÇEK

SADETTİN HÜLAGÜ

SELÇUK SÜMER

SERAP YAZICI ÖZBUDUN

SEYİTHAN İZSİZ

TEMEL BAŞALAN

ÜNAL KARAMAN

VELİ ARSLAN

ZAKİR AVŞAR

Kaynak: Haber Merkezi