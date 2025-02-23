AKP'de MKYK Listesi Belirlendi! İşte Dikkat Çeken İsimler...
AKP 8. Olağan Büyük Kongresi’nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi yayınlandı. Listede Özlem Zengin ve Orhan Miroğlu yer almazken, eski Alman milli futbolcu Mesut Özil ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçen’in isminin yer alması dikkatleri çekti.
AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda bugün gerçekleştiriliyor. 1607 delegenin oy kullanacağı kongrede, parti yönetiminde ve kabinede büyük değişiklik beklenirken, AKP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belli oldu.
YENİ KATILAN VEKİLLER LİSTEDE
İYİ Parti’den istifa ederek AKP'ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ve Konya Milletvekili Ünal Karaman yeni MKYK’da yer alan isimlerden oldu.
Gelecek Partisi'nden istifa edip AKP'ye geçen Ankara Milletvekili Nedim Yamalı ve Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun da listede kendilerine yer buldu.
Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Abdurrahman Akyüz ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu da MKYK’da yer aldı.
MESUT ÖZİL DE LİSTEDE
Eski Alman milli futbolcu Mesut Özil MKYK listesine girdi. Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de listede yer bulanlar arasında.
Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç yeniden listede yer alırken, Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek de MKYK'da yer aldı.
ÖZLEM ZENGİN YER ALMADI
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in listedeki yokluğu da dikkat çekti. Geçtiğimiz ay Adli Yargı Kura Töreni sırasında canlı yayında yeğenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıtan Zengin sosyal medyada tartışma konusu olurken, partisinin MKYK listesinde yer almadı.
Zengin dışında, listede Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'la karşı karşıya gelen Orhan Miroğlu'nun da isminin yer almadığı görüldü.
MKYK DA 39 YENİ İSİM
- ABDÜLKADİR DEVELİ
- ABDURRAHMAN AKYÜZ
- AHMET BAHA ÖĞÜTKEN
- AYŞE KEŞİR
- CENGİZ TOKMAK
- CİHAD TERZİOĞLU
- DERYA AYAYDIN
- DURSUN ATAŞ
- EYYÜP KADİR İNAN
- FATİH SADULLAH SELMAN
- FADİME ZEHRA ŞENER
- GÖKHAN DİKTAŞ
- HALİT YEREBAKAN
- HAYDAR ALİ YILDIZ
- HİLAL KALYONCU KOÇ
- HİLMİ TÜRKMEN
- HÜSEYİN YAYMAN
- İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
- İSMET GERGERLİ
- KÜRŞAD ZORLU
- MEHMED KIRMIZI
- MELEK DUMAN
- MESUT ÖZİL
- MUHAMMED FARUK ACAR
- MUSTAFA DEMİR
- MUSTAFA HULKİCEVİZOĞLU
- MUSTAFA NEDİM YAMALI
- MUSTAFA ÖZKAN
- NAİM MAKAS
- NİLHAN AYAN
- OSMAN GÖKÇEK
- SADETTİN HÜLAGÜ
- SELÇUK SÜMER
- SERAP YAZICI ÖZBUDUN
- SEYİTHAN İZSİZ
- TEMEL BAŞALAN
- ÜNAL KARAMAN
- VELİ ARSLAN
- ZAKİR AVŞAR
Kaynak: Haber Merkezi