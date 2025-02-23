HDK Soruşturmasında Savcılığın İddiaları Ortaya Çıktı

Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) "terör örgütü PKK'nın yapılanması" olarak nitelendirildikleri soruşturmada 30 şüpheli tutuklanırken, savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

Savcılığın şüphelilere ilişkin tutuklama ve adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, "terör örgütü PKK'nın alt yapılanması olan DTK'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle sınırlı kalması, eylem ve etkinliklerinde yeterli halk desteğini alamaması nedeniyle Türkiye geneline hitap edecek yeni bir yapılanma oluşturma gereği duyulduğu" belirtildi.

KURULUŞ AMACI

Sözde özerklik yapısının Türkiye geneline yayılması, marjinal ve sol gruplarla birlikte yapılanmanın tek çatı altında toplanmasının amaçlandığı yazılan yazıda, "tepeden tabana yayılan strateji" ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alternatif bir çatı meclis olmak üzere "il-ilçe-mahalle" yapısını esas alan, sosyokültürel ve azınlıklara hitap eden meclisler oluşturmanın amaçlandığı ifade edildi.

HDK'nın, 15-16 Ekim 2011'de kongreyle kurulduğu aktarılarak, kuruluş amacının ise dağınık olarak faaliyet yürütenlerin yanı sıra marjinal sol grupları tek çatı altında toplamak, örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın perspektiflerinin ve örgütün siyasal alandaki taleplerinin devlet tarafından kabul edilmesini sağlamak olduğu iddia edildi.

Yazıda, örgütün taban bulamadığı bölgelerde HDK adıyla yürüteceği faaliyetlerle toplumu sözde demokratik özerklik stratejisine hazırlayarak özerklik fikrinin altyapısını oluşturmak olduğu anlatıldı.

'KONSER GÖRÜNÜMÜNDE' TALİMAT

Yazıda, terör örgütünün üst yönetimince verilen talimatların ilk olarak HDK'ya iletildiği, burada incelenerek analiz edilen talimatların HDK bünyesindeki bileşenlere ve oluşumlara aktarıldığı belirtilerek, HDK'nın ayrıca terör örgütüne eleman kazandırma, cezaevi iç-dış koordinasyon yapılanması sırasında talimatların aktarılması ve değerlendirilmesinde de aktif biçimde görev aldığına yer verildi.

Yazıda, örgütün yönetimindeki basın yayın organları vasıtasıyla verilen talimat niteliğindeki çağrıların HDK tarafından "Festival, konser, basın açıklaması" görünümünde yerine getirildiği, eylemler sırasında ve sonrasında güvenlik güçlerinin araçları ile kamu kurum ve kuruluşlarını tahrip etme ve yakma eylemleri yapıldığı öne sürüldü.

Kaynak: AA