HDK Soruşturması: 35 Kişi Hakkında Tutuklama Talebi

HDK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 53 kişiden 35'inin tutuklanması talep edildi. Hakkında tutuklama istenenler arasında Pınar Aydınlar, Ercüment Akdeniz, Yıldız Tar ve Elif Akgül de bulunuyor.

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HDK Soruşturması: 35 Kişi Hakkında Tutuklama Talebi

İstanbul merkezli 10 şehirde 18 Şubat’ta düzenlenen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) operasyonunda gözaltına alınan 53 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık 35 kişi hakkında tutuklama talep etti. 13 kişi için ise ev hapsi; 2 kişi için de yurt dışı çıkış yasağı istendi. Savcı, gazeteciler Elif Akgül, Yıldız Tar, Ercüment Akdeniz, sanatçı Pınar Aydınlar ve Ahmet Saymadi’nin de tutuklanmasını talep etti.

Tutuklama talep edilenler:

Duygu Karadayı
Elif Akgül
Filiz Çay
İlknur Melengeç
Mürvet Hande Bultan
Atila Özdoğan
Ece Yıldız Karabacak
Özlem Feza Sezer Bayram
Ahmet Saymadi
Emrecan Bayram
Gülsüm Ağaoğlu
Ercüment Akdeniz
Erkin Barin Göynülüler
Kardelen Taş
Ayşe Bengi Çelik
Şengül Erdoğan
Aynur Tokmaktepe
Melek Kızılocak
Dilek Posl
Esengül Demir
Osman Zorba
Sema Barbaros Durmuş
Semiha Şahir
Melih Kayhan Pala
Pınar Aydınlar
Mehmet Saltoğlu
Saime Oğuzhan
İbrahim Halit Elçi
Yıldız Tar
Ayşa Panuş
Zeysu Fakir
Şenol Karakaş
Alya Akkuş
Yakup Kadri Karabacak
Berfin Azdal

Ev hapsi istenenler:

Filor Uluk
Mehmet Turp
Ender İmrek
Mehmet Aslıvar
Mehmet Özcan
Taner Güven
Yıldız İmrek
İzzettin Yaman
Yazgülü Yıldırım
Yunus Öztürk
Nurcan Kaya
Naci Sönmez
Şeref Can Dilaver

Kaynak: AA

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