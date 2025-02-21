HDK Soruşturması: 35 Kişi Hakkında Tutuklama Talebi

İstanbul merkezli 10 şehirde 18 Şubat’ta düzenlenen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) operasyonunda gözaltına alınan 53 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık 35 kişi hakkında tutuklama talep etti. 13 kişi için ise ev hapsi; 2 kişi için de yurt dışı çıkış yasağı istendi. Savcı, gazeteciler Elif Akgül, Yıldız Tar, Ercüment Akdeniz, sanatçı Pınar Aydınlar ve Ahmet Saymadi’nin de tutuklanmasını talep etti.

Tutuklama talep edilenler:

Duygu Karadayı

Elif Akgül

Filiz Çay

İlknur Melengeç

Mürvet Hande Bultan

Atila Özdoğan

Ece Yıldız Karabacak

Özlem Feza Sezer Bayram

Ahmet Saymadi

Emrecan Bayram

Gülsüm Ağaoğlu

Ercüment Akdeniz

Erkin Barin Göynülüler

Kardelen Taş

Ayşe Bengi Çelik

Şengül Erdoğan

Aynur Tokmaktepe

Melek Kızılocak

Dilek Posl

Esengül Demir

Osman Zorba

Sema Barbaros Durmuş

Semiha Şahir

Melih Kayhan Pala

Pınar Aydınlar

Mehmet Saltoğlu

Saime Oğuzhan

İbrahim Halit Elçi

Yıldız Tar

Ayşa Panuş

Zeysu Fakir

Şenol Karakaş

Alya Akkuş

Yakup Kadri Karabacak

Berfin Azdal

Ev hapsi istenenler:

Filor Uluk

Mehmet Turp

Ender İmrek

Mehmet Aslıvar

Mehmet Özcan

Taner Güven

Yıldız İmrek

İzzettin Yaman

Yazgülü Yıldırım

Yunus Öztürk

Nurcan Kaya

Naci Sönmez

Şeref Can Dilaver

Kaynak: AA