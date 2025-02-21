Erzurum'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon

Erzurum'da polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon

Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde sokak satıcısı olarak tabir edilen zehir tüccarlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında; 36,35 gram uyuşturucu madde, 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu satışıyla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon - Resim : 1

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.F.G. (32) serbest bırakılırken, A.İ. (39), F.B. (33) ve A.B. (29) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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