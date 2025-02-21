Balıkesir’de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında, 186 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 2 gram bonzai, 16 adet sentetik ecza hap, 3 adet extasy, 3 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Ele geçirilen maddeler ve suç unsurları delil olarak alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA