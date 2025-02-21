Cezaevi Firarisi ve 10 Şahıs Kıskıvrak Yakalandı

İzmit’te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, cezaevinden firar eden ve hakkında 10 farklı suçtan arama kararı bulunan M.G.’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

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Cezaevi Firarisi ve 10 Şahıs Kıskıvrak Yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde emniyet güçleri, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla 10 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınanlar arasında, cezaevinden firar eden ve hakkında 10 farklı suçtan yakalama kararı bulunan M.G. de bulunuyor.

CEZAEVİ FİRARİSİ M.G. POLİSTEN KAÇAMADI

Hakkında çeşitli suçlardan 10 farklı yakalama kararı bulunan M.G., uzun süredir polisin takibindeydi. 23 Temmuz 2024’te cezaevinden firar eden M.G., yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Operasyon kapsamında yakalanan diğer zanlıların da çeşitli suçlardan arandıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.

Kaynak: İHA

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Kocaeli İzmit Polis
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