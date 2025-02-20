Düşüp Kolunu Kıran Kadın Yoğun Kar Altında Ambulansa Yetiştirildi

Samsun’un Yakakent ilçesi Yassıdağı Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki İlmihan Akgün, evinde düşerek kolunu kırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede, Akgün'ün yardımına Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri koştu.

Kırsal bölgelerde karla mücadele çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, gelen ihbarı hızla değerlendirerek sağlık personelinin Akgün’e ulaşmasını sağladı. Ekipler, sağlık görevlileriyle birlikte pikap araçla yaşlı kadının evine ulaştı. İlk müdahalesi evinde yapılan Akgün, ekiplerin titiz çalışmasıyla ambulansa taşındı ve tedavisi için hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA