Sinop’ta Sarıkum Gölü Beyaza Döndü: Büyüleyici Manzara Dron ile Görüntülendi

Yoğun kar yağışıyla birlikte hem ormanlık alanlar hem de göl çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Dron ile havadan çekilen görüntülerde, Sarıkum’un doğal güzellikleri ve huzur veren atmosferi tüm ihtişamıyla yansıtıldı.

DOĞASEVERLERİ BÜYÜLEYEN GÖRÜNTÜLER

Kar yağışının ardından bölgeye gelen doğa tutkunları, bembeyaz manzaranın tadını çıkarırken, doğa fotoğrafçıları da eşsiz kareler yakalama fırsatı buldu. Karla kaplanan ağaçlar, sessizliğe bürünen göl ve uçsuz bucaksız beyazlık, ziyaretçilerin adeta nefesini kesti. Kar yağışıyla birlikte Sinop’un turistik cazibesi daha da artarken, Sarıkum’un dron ile kaydedilen görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA