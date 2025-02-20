Muş’ta Kar Tatili Uzadı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 21 Şubat Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu

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Muş’ta Kar Tatili Uzadı

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 21 Şubat Cuma günü ara verildiği bildirildi.

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve anaokulu ile kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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