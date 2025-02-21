Bursa'da Zehir Tacirlerine Operasyonu! 5 Gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.

Bursa'da Zehir Tacirlerine Operasyonu! 5 Gözaltı

Bursa'da İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Serkan Ş., Mithat Ç., Sedat B., Tanju Y. İle H.Ş.’nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler yakalanırken, 33 gram bonzai, 70 gram AMG maddesi, 8 parça halinde 16 gram metamfetamin, 3 parça halinde 2,60 gram esrar maddesi, 3 parça halinde, 2 adet ectacsy hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin lira nakit para ve 2 adet telefon ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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