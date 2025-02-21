2 Yaşından Küçük Çocuğu Olanlar Dikkat, Boğulma Tehlikesi var!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarına ilişkin kamuoyuna yaptığı bilgilendirmeler Türkiye’nin gündemdeyken Ticaret Bakanlığı da piyasadaki ürünleri yakın takibe aldı.

İncelemeler neticesinde vatandaşın sağlığını risk altına alan ürünler, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden ifşa edilerek kamuoyuyla paylaşıyor.

2 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN BOĞULMA RİSKİ

Ticaret Bakanlığı, son olarak sistemine bir ürünü da dahil etti. Ebebek Mağazacılık Anonim Şirketi tarafından üretilen Hello Baby (E bebek) markalı, ‘Hello Baby Atlet Body Erkek Bebek’ ürünü boğulma tehlikesi taşıdığı gerekçesiyle listeye dahil edildi.

TOPLATMA KARARI

Bakanlık denetimlerinde üründe boğulma (Ağız Ve Burunun Dışından Solunum Yolunun Tıkanması), yaralanma riski tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.