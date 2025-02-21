Özgür Özel'den 'Ahmet Özer' İddianamesine Tepki: 'Kılıfına Bile Uydurulamamış Kumpasın Ürünü'

Yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki iddianame, tutuklanmasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçtikten sonra düzenlenerek 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

Özer hakkında hazırlanan iddianameye CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk tepki geldi. Özel, 115 gün sonra hazırlanan iddianameyi 'bir kumpasın ürünü' olarak değerlendirdi. Özer hakkında suç uydurulmaya çalışıldığını belirten Özel, "Ancak 83 sayfalık iddianamenin tamamına yakını açık kaynaklardan ulaşılan asılsız detaylarla doldurulmuştur. Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunan, bugün kendisini tutuklayan iradenin dahi geçmişte konferans, çalışma ve hatta TBMM İhtisas Komisyonlarına konuşmacı olarak davet ettiği Ahmet Özer hakkında somut delil bulamadıkça, FETÖ döneminden hatırladığımız gizli tanık yöntemiyle düzmece bir iddianame hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

'GİZLİ TANIK BEYANLARI SOYUT VE TEMELDEN YOKSUN'

"Türk Ceza Kanunu'nun 314'üncü maddesinin 2’nci fıkrasına göre terör örgütüne üyelik suçundan iddianameyi düzenleyen savcılık, artırıcı neden olarak kullanılmak üzere Terörle Mücadele Kanunu'nun 3'üncü ve 5'inci maddelerini de zorlama yoluyla iddianameye eklemeye çabalamıştır" diyen Özel, şunları söyledi:

"İddianamedeki gizli tanık beyanları tamamen soyut ve temelden yoksundur. Geçmişe dair 12 yıl geriye giden telefon görüşme kayıtlarında sadece taziye araması bulunabilmiş, kiracısından hesabına aktarılan kira ödemesi ve devlet kurumlarınca tanınan bir derneği ziyaret etmesi 'örgüt üyeliği' sayılmıştır. Seyyar giyotin imzalı bu iddianame siyasi operasyonun ürünüdür. Siyasi iktidarın aparatları, Ahmet Özer’in suçsuzluğu ve Esenyurt halkının tertemiz iradesini asla gölgeleyemeyecektir."

Kaynak: Haber Merkezi