AK Parti'nin Gündeminde Neler Var? Yakında Meclis'te Hangi Düzenlemeleri Göreceğiz? Gerçek Gündem'e Önemli Açıklamalar

Meclis'te yapılacak çalışmalara ilişkin Gerçek Gündem'in sorularını yanıtlayan AK Parti kurmayları, çeşitli konulara ilişkin önemli bilgiler verdi.

ENERJİ ANLAŞMALARI

Türkiye'nin enerji politikaları çerçevesinde Azerbaycan ve Türkmenistan ile yeni doğal gaz anlaşmaları üzerinde çalışıldığını ifade eden AK Parti kurmayları, doğalgaz tedarikinin çeşitlendirilmesi ve Avrupa’ya ihracat gibi konuların da bu sürecin bir parçası olduğu dile getirdi. Önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'na gelecek bazı uluslararası anlaşmaların bu kapsamda Türkiye’nin enerji arzı açısından önemine vurgu yapan yetkililer, "Bu anlaşmalar Türkiye’nin kaynak rotalarını çeşitlendirecek. Azerbaycan’dan, İran’dan da gaz alıyoruz. Uzun süreçli doğal gaz tedarikinin, enerji arzı açısından büyük önemi var" dedi.

'ÇEVRE DUYARLILIĞI ÖNEMLİ'

Piyasalarda adil rekabet ortamının sağlanması adına yeni yaptırımların gündemde olduğunu belirten AK Partili yetkililer, özellikle üretim sektörlerinde çevre kurallarına uymayanlara ağır cezalar öngörüldüğünü bildirdi. Bu tarz çevreye zarar veren faaliyetleri olan şirketlere milyonlarca liralık idari para cezası uygulanabileceği gibi, bu suçta ısrar eden işletmelere geçici ya da kalıcı kapatma cezaları da verilebilecek düzenlemelerin hazırlandığını söylediler.

'CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ'

AK Parti kurmayları, toplumda cezasızlık algısını sona erdirmek için yeni düzenlemelerin mart ayı başında yeni yargı paketi olarak TBMM'ye geleceğini de hatırlatırken, özellikle 2 yıl ve altındaki hapis cezalarında hükümlülerin mutlaka belirli bir süre cezaevinde kalmasını sağlanacağını belitti.

Yeni düzenlemeler ile basit yaralama, hakaret ve konut dokunulmazlığı ihlali gibi suçlarda mağdurların adalet duygusunu güçlendirecek adımlar atılacağını da vurgulayan AK Parti kurmayları, “Toplumda oluşan cezasızlık algısının ortadan kaldıracağız” dedi.

'HURDA ARAÇ TEŞVİĞİ SPEKÜLASYONDAN İBARET'

AK Parti kurmayları, hurda araç teşvikine ilişkin daha önce CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal tarafından bir kanun teklifi verildiğini hatırlatırken, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in verdiği kanun teklifiyle tekrar gündeme gelen ÖTV indiriminin tamamen spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.

Her milletvekilinin kanun teklifi verme hakkı olduğunu hatırlatan AK Parti kurmayları, şöyle konuştu:

"Mesela tahmini bu tür trafikten men edilecek araç sayısı ne? O ÖTV dediğimiz indirimle beraber ne hedefleniyor? Bütçeye yansıması nedir? Bunların bir araştırması yapılmış mı? Yok. Hiçbir şey belli değil ki. Biri diyor ki işte bu araç bilmem hurda teşviki olacak mı yok mu? Arkadaşlar sosyal medyada dolaşan bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Maalesef kamuoyu yanlış yönlendiriliyor. Bazıları da gidip piyasadan 25 yaş üstü araba topluyor. AK Parti’nin şu an için böyle bir çalışması yok."

IBAN DOLANDIRICILIĞI

Son dönemde artan IBAN dolandırıcılığı vakalarına karşı harekete geçen AK Parti kurmayları, özellikle dezavantajlı grupları hedef alan dolandırıcılara yönelik cezaların artırılacağını açıkladı. Yetkililer, kadınlar ve gençler başta olmak üzere, dolandırıcılık mağdurlarının korunması için kapsamlı bir yasal düzenlemenin yolda olduğunu ifade etti.

FİRARİ SUÇLULARIN DAVALARI: HAKAN ŞÜKÜR ÖRNEĞİ

Eski futbolcu Hakan Şükür örneğinde olduğu gibi bazı terör suçundan aranan firari kişilerin, vekaletle yurt içinde çeşitli davaları kazanmasına ilişkin de soruları cevaplayan AK Parti kurmayları, Anayasal bir hak olan “savunma hakkına” da vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu:

"Suçlu da olsa, cezaevinde de bulunsa, herkesin kendini savunması Anayasal bir haktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti tarafından terör suçu nedeniyle aranan bir kişinin de yıllar önce verdiği vekaletle çeşitli davalar kazanması dikkat çekicidir.

Buna ilişkin bir yasal düzenleme yapılması gerektiği ifade ediliyor. Geçtiğimiz dönemde 17 yıl önce alınmış bir vekalet ile dava yürüten avukatın müvekkilinin 10 yıl önce öldüğünü öğrendik.

Türkiye’de dava açma süreçlerine yönelik yeni düzenlemeler yapılması, özellikle vekalet süreçlerinin kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyoruz."

Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek yeni düzenlemelerin, Türkiye’nin ekonomik ve hukuki yapısını güçlendirmeye yönelik olduğu belirtilirken, AK Parti yetkilileri bu reformların toplumun ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde şekillendirildiğini de ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi