Fethullah Gülen'in Ölümünün Ardından Hakan Şükür'den Dikkat Çeken Paylaşım

FETÖ'ye yakın kaynakların öldüğünü duyurduğu terör örgütü lideri Fethullah Gülen hakkında, FETÖ firarisi Hakan Şükür sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şükür, paylaşımında dikkat çekici ifadeler kullandı.

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Fethullah Gülen'in Ölümünün Ardından Hakan Şükür'den Dikkat Çeken Paylaşım

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pensilvanya'da yaşayan terör örgüt lideri Fetullah Gülen' öldü. Terör örgütü liderinin ölüm haberi, ilk olarak FETÖ'nün yayın organları tarafından duyuruldu.

Terör örgütü lideri Gülen'in ölümünü, örgüt üyelerinin yanı sıra, terör örgütü liderinin yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabı üzerinden doğruladı. Terör örgütü lideri Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü açıklandı.

Fethullah Gülen'in Ölümünün Ardından Hakan Şükür'den Dikkat Çeken Paylaşım - Resim : 1

Anadolu Ajansı, gelişmeyi "Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi" şeklinde verdi. Ajans, terör örgütü lideri Gülen'in akrabaları ve örgüt yönetimine yakın olup sosyal medyada aktif olan çok sayıdaki ismin ölümü teyit ettiğini bilgisine de haberinde yer verdi.

Terör örgütü lideri Gülen'in ölüm haberinin duyurulmasının ardından FETÖ firarisi ve ABD'de yaşayan Hakan Şükür, isim vermeden bir paylaşım yaptı.

Fethullah Gülen'in Ölümünün Ardından Hakan Şükür'den Dikkat Çeken Paylaşım - Resim : 2

"ALLAH KİM NE HAKKETTİYSE HAKKINI VERECEKTİR"

Şükür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Allah kim ne hakkettiyse hakkını verecektir. Ne eksik ne fazla. Herkes sıfatlarından ayrılmış olarak o teraziye çıkacak; çırılçıplak. Ölüm hak. Her canlı ölümü tadacak. Tadmayacakmış gibi yaşayanlar bile. Allah rahmeti ve Adaleti ile muamele etsin herkese.."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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