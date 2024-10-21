FETÖ'ye Yakın Kaynaklar Duyurdu! Fethullah Gülen Öldü

FETÖ'ye yakın kaynaklar, terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Elebaşının akrabaları haberi doğrularken, Gülen'in dün öldüğü belirtildi.

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FETÖ'ye Yakın Kaynaklar Duyurdu! Fethullah Gülen Öldü

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pensilvanya'da yaşayan elebaşı Fethullah Gülen'in hayatını kaybettiği bildirildi. Terör örgütü liderinin ölüm haberini, ilk olarak FETÖ'nün yayın organları paylaştı.

Gülen'in ölümünü, örgüt üyelerinin yanı sıra, yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabı üzerinden doğruladı. Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü belirtildi.

FETÖ'ye Yakın Kaynaklar Duyurdu! Fethullah Gülen Öldü - Resim : 1

Anadolu Ajansı, haberi "Fethullah Gülen'in öldüğü iddia edildi" şeklinde verdi. Ajans, Gülen'in akrabaları ve örgüt yönetimine yakın olup sosyal medyada aktif olan çok sayıdaki ismin ölümü teyit ettiğini de yazdı.

FETÖ'ye Yakın Kaynaklar Duyurdu! Fethullah Gülen Öldü - Resim : 2

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Kaynak: AA

Etiketler
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