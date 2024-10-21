Sakarya'da Deve Dişi Hasadı Başladı: Lezzeti Toprağından Geliyor, Kilosu 20 Liradan Satılıyor

Yaz boyunca düzenli olarak sulanan, çapalanan ve organik gübre ile desteklenen ürünler, ekim ayından aralık ayına kadar toplanıyor. Hasat edilen narlar, başta İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya ve Kütahya olmak üzere birçok ilden gelen alıcılara satılıyor.

İnhisar’da ayrıca Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından bu meyveden pekmez, reçel, ekşi sos, sabun ve kolonya gibi çeşitli ürünler üretiliyor.

"NARIMIZIN LEZZETİ TOPRAĞINDAN GELİYOR"

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, narın "cennet meyvesi" olarak bilindiğini belirterek, deve dişi narda bu yıl 10 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti. Arslan, "Bu ürün bizim geçim kaynağımız ve bize özgü. Narımızın özelliği, yetiştiği toprağından geliyor. Birinci sınıf, iri taneli, sulu ve çok tatlı. Kabuğu ince olduğu için uzun süre dayanmasa da en lezzetlisi bizim narımız" dedi.

Üreticilerden İbrahim Burunca ise 60 dekarlık arazisinde 50 yıldır nar yetiştirdiğini söyledi. Bu yıl verimin yüksek olduğunu belirten Burunca, narların kilosunun 20 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu, bu fiyatın bölgeye göre değişebileceğini ekledi.

Kaynak: AA