Fethullah Gülen ile İlgili Yeni İddia: Sır Gibi Saklanan Hastalığı Ortaya Çıktı

FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in ilerleyen hastalığı, örgütte paniğe neden oldu. Örgüt içinden edinilen bilgilere göre ileri seviye demans hastası olan elebaşı, yanında biri olmadan hareket edemediği ve etrafındakileri tanımakta güçlük çektiği belirtiliyor.

VİDEO VE FOTOĞRAFLAR MONTAJLANIP SERVİS EDİLİYOR

Örgüt üyeleri, elebaşı Gülen'in varlığı için bağış yapmaya devam ederken, para musluğunun kesilmemesi için de örgüt üst yönetimi üst düzey efor sarf ediyor.

Gülen'in yaşadığını kanıtlamak için FETÖ tarafından ara ara video ve fotoğraf servis ediliyor. Videolarda konuşturabilmek için Gülen'e ilaç verildiği öne sürülürken, ilaçların etkisiyle konuşan Gülen'in gelgitleri videoları montajlanarak yayınlanıyor.

Elebaşı Gülen’in servis edilen fotoğraflarında sağlığının iyi olduğu izlenimi verilmek istenirken, örgütün dışında çekilen fotoğraflar ise bunun aksi bir durum olduğuna işaret ediyor.

SIR GİBİ SAKLANAN HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI

FETÖ elebaşısı Gülen'in ilerleye yaşıyla birlikte birçok hastalığı bulunuyor. Bunlardan biri demans; bu hastalık beyin hücrelerinin zarar görmesinden kaynaklı yaşanan hafıza kaybı olarak biliniyor.

Gülen, demans hastalığının son aşamasına gelmiş durumda. Yanında biri olmadan hareket edemiyor. Kimseyi tanımıyor, sıklıkla unutkanlık yaşıyor.

TUVALETE BİLE ÇIKAMIYOR; YETİŞKİN BEZİ KULLANIYOR

Elebaşı Gülen’in yürümekte ciddi zorluk yaşadığı bu nedenle tekerlekli sandalyeyle hareket edebildiği ve tuvalete bile gitmek zorlandığı iddiaları bulunuyor.

Bu nedenle elebaşı Gülen’in yetişkin bezi kullandığı; bu durumun psikolojisini ciddi şekilde etkilediği öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.

FETÖ elebaşısının günlük hayatında yardımcı olanlar da Gülen’in son halinin farkında ve terör örgütünün üst yönetimi elebaşının kullandığı yetişkin bezlerini hastalığı saklamak maksadıyla çöpe bile attırmıyor.

Kaynak: Sabah