Fatih'teki Cinayetlerde Cenazeler Adli Tıp'tan Alındı

İstanbul'un Fatih ilçesinde dün önce kendi evinde Ayşenur Halil'i (19) daha sonra Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'i (19) öldüren Semih Çelik (19) isimli erkek, işlediği cinayetlerin ardından kendisini surlardan aşağıya atarak intihar etti. Olay Tüm Türkiye'yi şoke ederken, Çelik'in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere götürüldüğü Adli Tıp Kurumu'ndan babası tarafından teslim alındı.

Öldürülen kadınlardan Ayşenur Halil'i in cenazesi de ailesi tarafından gece saatlerinde teslim alındı. İkbal Uzuner'in cenazesi ise bu sabah yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Cenazelerin yapılacak işlemler sonrası defin işlemlerinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA