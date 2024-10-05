Türkiye Bunu Konuşuyor! Surlardaki Dehşette Yeni Detaylar Ortaya Çıktı... Ayşenur Halil Nasıl Öldürüldü?

İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in kafasını keserek surlardan attıktan sonra intihar eden Semih Çelik'in Uzuner'den yarım saat önce de Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıkmıştı fakat Ayşenur ile ilgili başka bir bilgiye ulaşılamamıştı.

Ayşenur Halil'in ölümüyle ilgili de detaylar ortaya çıkmaya başladı. Mynet'in aktardığına göre, Semih Çelik'in; sevgilisi olduğu iddia edilen Ayşenur Halil'i boğazını keserek öldürdüğü belirlendi. Semih Çelik'in Fatih'te öldürdüğü İkbal Uzuner'in eski sevgilisi olduğu, Eyüpsultan'da öldürdüğü Ayşenur Halil'in de şuanki kız arkadaşı olduğu öne sürüldü.