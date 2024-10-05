Özgür Özel İddialarını Ortaya Atan İsim Disipline Sevk Edildi

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında iddiaları yazan parti üyesi Ebru Küçükaydın, tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildi. CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı, Gülşah Durbay ve Özgür Özel hakkında ortaya atılan iddiaların ardından açıklama yaptı.

Sosyal medyada yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"3 Ekim 2024 tarihinde Muratpaşa ilçemize kayıtlı olduğu tespit edilen bir parti üyesi tarafından yazılan, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve partili bir belediye başkanımız hakkında gerçek dışı ithamlar içeren haber kamuoyunda tartışma konusu olmuştur.

Söz konusu kişinin yazdığı yazının parti kültürümüze sığmayacağı, dahası partimizin Genel Başkanı ve partili bir belediye başkanı hakkında gerçek dışı, partimizi kamuoyu önünde küçük düşürecek ithamlarda bulunulduğu tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda, Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa İlçe Başkanlığı olarak 4 Ekim 2024 tarihinde aldığımız karar neticesinde ilgili haberi yayınlayan Ebru Küçükaydın isimli üyenin tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildiğini basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: ANKA